इन फलों और सब्जियों के छिलके भूलकर भी न फेंकें, छिपे हैं हेल्थ के बड़े राज

तरबूज के सफेद हिस्से को लोग अक्सर फेंक देते हैं, जबकि इसका इस्तेमाल सब्जी या अन्य डिश बनाने में किया जा सकता है. यह शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है.