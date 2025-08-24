10 मिनट में बनने वाले क्रिस्पी और टेस्टी साबूदाना स्नैक्स
लंबी स्टिक जैसे आकार में बनाएं, तला जाए और पार्टी स्नैक्स की शान बढ़ा दें।
पतले स्लाइस में काटे गए साबूदाना, हल्के तेल में फ्राई या बेक किए जाएं। क्रिस्पी, हल्के और हेल्दी स्नैक।
मसालेदार और हरी चटनी से भरे साबूदाना रोल्स। छोटे-छोटे रोल्स, बड़े मजेदार, और बच्चों के लिए हमेशा फेवरेट।
साबूदाना, आलू और हरी सब्जियों से बने गोल कटलेट। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट
बेसन और साबूदाना का हल्का मिश्रण, झटपट तला जाए और मजेदार स्वाद दे।
हल्का, कुरकुरा और चटपटा। भुने हुए साबूदाना में मूंगफली और हल्के मसाले डालकर बनता है ये स्नैक, जिसे खाते ही हाथ रुकता नहीं।
जब साबूदाना, आलू और मसाले मिलकर गोल-गोल वड़ा बनते हैं और तले जाते हैं, तो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम।