बॉलीवुड की बोल्ड क्वीन शर्लिन चोपड़ा की 10 यूनिक बाते 

komal Kumari

18 July 2025 04:50 PM

inKhabar.com

बॉलीवुड की बोल्ड क्वीन जिनका नाम पहलेमोना चोपड़ा था, लेकिन बॉलीवुड में कदम रखते ही उन्होंने अपना नाम शर्लिन चोपड़ा रख लिया. 

शर्लिन चोपड़ा  कॉलेज टाइम में ही वह मॉडलिंग करती थीं और अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच लेती थीं.

साल 1999 में उन्होंने मिस आंध्र का खिताब जीतकर पहली बार लोगों को चौंकाया.

 शर्लिन चोपड़ा ने अपनी पहली मूवी "दिल बोले हड़िप्पा" से बॉलीवुड में शरूआत की थी 

हम आपको ये भी बता दे की फिल्मों से ज्यादा  शर्लिन चोपड़ा बोल्ड  लुक्स की  वजह से चर्चा में रहने लगीं है.

खास बात तो ये की शर्लिन चोपड़ा भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने  प्लेबॉय मैगजीन में  न्यूड फोटोशूट करवाया था.

और इस फोटोशूट ने उन्हें ग्लोबल लेवल पर मशहूर कर दिया था.

उसकी वजह से आज भी  शर्लिन चोपड़ा का नाम सिर्फ एक्ट्रेस के तौर  पर नहीं , बल्कि एक कंट्रोवर्सियल आइकन नाम से जाने जाते है.