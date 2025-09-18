\n\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u0915\u0940 \u092c\u094b\u0932\u094d\u0921 \u0915\u094d\u0935\u0940\u0928 \u0936\u0930\u094d\u0932\u093f\u0928 \u091a\u094b\u092a\u0921\u093c\u093e \u0915\u0949\u0932\u0947\u091c \u091f\u093e\u0907\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0940 \u0935\u0939 \u092e\u0949\u0921\u0932\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0925\u0940\u0902 \u0914\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0938\u094d\u091f\u093e\u0907\u0932 \u0938\u0947 \u0938\u092c\u0915\u093e \u0927\u094d\u092f\u093e\u0928 \u0916\u0940\u0902\u091a \u0932\u0947\u0924\u0940 \u0925\u0940\u0902.\u0938\u093e\u0932 1999 \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u092e\u093f\u0938 \u0906\u0902\u0927\u094d\u0930 \u0915\u093e \u0916\u093f\u0924\u093e\u092c \u091c\u0940\u0924\u0915\u0930 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u091a\u094c\u0902\u0915\u093e\u092f\u093e