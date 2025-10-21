✕
Oct 21, 2025
Komal-singh
चेहरे के ऐसे हिस्से जो अधिकतर मुंहासों से प्रभावित होते हैं
मुंहासे केवल त्वचा की सुंदरता ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल का संकेत भी हो सकते हैं.
चेहरे के अलग-अलग हिस्सों पर मुंहासे अलग कारणों से हो सकते हैं.
चलिए जानते हैं चेहरे के उन हिस्सों को जो सबसे ज्यादा मुंहासों के लिए प्रवण हैं.
फोरहेड पर मुंहासे ज्यादातर पाचन, तनाव या नींद की कमी के कारण होते हैं. तेल या हेयर प्रोडक्ट्स का उपयोग भी इसका कारण हो सकता है.
भौंहों के बीच मुंहासे आमतौर पर जिगर और हाजमे की समस्या का संकेत देते हैं. अत्यधिक तैलीय या मसालेदार खाने से भी हो सकते हैं.
गालों पर मुंहासे अक्सर फोन्स, तकियों या धूल-मिट्टी के संपर्क से आते हैं. स्किन साफ़ न रखना या मेकअप हटाना न करना भी कारण बनता है.
नाक के आसपास के मुंहासे ब्लड प्रेशर या हार्मोनल बदलाव से हो सकते हैं. अक्सर यह हिस्से अधिक तेलीय होते हैं.
ठोड़ी पर मुंहासे हार्मोनल इंबैलेंस या स्ट्रेस की वजह से होते हैं. मासिक धर्म के समय महिलाओं में अधिक आम होते हैं.
Read More
कम दाम में शानदार SUV! 9 लाख लोग कर चुके हैं खरीद, कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे
घर पर बनाएं माचा मास्क और पाएं ताजगी भरी त्वचा
नदी या कांच! भारत की इस नदी में बहता है सबसे साफ पानी
कोरियन स्किन के लिए Rice Water कितना फायदेमंद? यहां जानें