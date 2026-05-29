दीपिका पादुकोण से लेकर PC तक, ये सेलेब्रिटीज हैं इन बड़े ब्रांड्स के Owner

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दीपिका पादुकोण से लेकर PC तक, ये सेलेब्रिटीज हैं इन बड़े ब्रांड्स के Owner
Shivangi-shukla
May 29, 2026
May 29, 2026
Shivangi-shukla
मलाइका अरोरा: मलाइका अरोरा एक व्यवसायी महिला हैं जिन्होंने सर्व योगा और न्यूड बाउल की सह-स्थापना की है.
अनुष्का शर्मा: अनुष्का शर्मा फैशन लेबल 'नुश' की संस्थापक हैं, जो फैशनेबल और आरामदायक कपड़े बनाती है.
रेज़ॉन: एक फैशन ब्रांड है जिसे सोनम कपूर ने अपनी बहन रिया कपूर के साथ मिलकर बनाया है
लारा दत्ता: लारा दत्ता ने एरियास की स्थापना की, जो एक ब्यूटी ब्रांड है और महिलाओं की जीवनशैली पर आधारित लक्जरी ब्यूटी केयर उत्पादों और सेल्फ-केयर उत्पादों में विशेषज्ञता रखता है
दीपिका पादुकोण: दीपिका पादुकोण ने 82°E नाम से एक ब्रांड शुरू किया है जो स्किनकेयर और सेल्फ-केयर उत्पादों पर आधारित है.
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