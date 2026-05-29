दीपिका पादुकोण से लेकर PC तक, ये सेलेब्रिटीज हैं इन बड़े ब्रांड्स के Owner

लारा दत्ता: लारा दत्ता ने एरियास की स्थापना की, जो एक ब्यूटी ब्रांड है और महिलाओं की जीवनशैली पर आधारित लक्जरी ब्यूटी केयर उत्पादों और सेल्फ-केयर उत्पादों में विशेषज्ञता रखता है