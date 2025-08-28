रायता खाने का मन हुआ और घर में बूंदी ही नहीं निकली?कोई बात नहीं!तो चलिए जानते हैं 10 झटपट और आसान रायता रेसिपीज

गर्मियों में पुदीना से बढ़कर और कुछ नहीं। दही में पुदीना पत्ते, हल्की सी हरी मिर्च और भुना जीरा डालिए और हो गया फ्रेश मिंटी रायता तैयार।

ठंडी-ठंडी ताजगी चाहिए तो खीरे का रायता बना लीजिए। बस खीरा कद्दूकस कर दही में डालें, नमक और काली मिर्च छिड़कें।

जब कुछ न सूझे तो ये सबसे झटपट तरीका है। दही में बारीक कटा प्याज और टमाटर डालिए, हल्का मसाला मिलाइए और तैयार है झटपट रायता।

लौकी का नाम सुनते ही चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन रायते में ये गजब का लगता है। उबली लौकी को कद्दूकस कर दही में डालें और ऊपर से जीरा पाउडर छिड़क दें।

उबले आलू सबको पसंद आते हैं। दही में उबले आलू के टुकड़े डालिए, नमक-मिर्च डालकर ऊपर से धनिया छिड़किए। यकीन मानिए, सबको पसंद आएगा।

मीठा खाने का मन हो तो ये बेस्ट है। सेब, केला और अनार के दाने डाल दीजिए दही में और तैयार है मीठा-टेस्टी फ्रूट रायता।

हेल्दी और स्वादिष्ट चाहिए तो पालक का रायता बना लीजिए। हल्का उबला पालक काटकर दही में डालें और मसाला मिलाएँ। हेल्दी भी और टेस्टी भी।