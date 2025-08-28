\u0915\u094d\u092f\u093e \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092d\u0940 \u0910\u0938\u093e \u0939\u0941\u0906 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0930\u093e\u092f\u0924\u093e \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u092e\u0928 \u0939\u0941\u0906 \u0914\u0930 \u0918\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0942\u0902\u0926\u0940 \u0939\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0928\u093f\u0915\u0932\u0940? \u0915\u094b\u0908 \u092c\u093e\u0924 \u0928\u0939\u0940\u0902! \u0930\u093e\u092f\u0924\u093e \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u092c\u0942\u0902\u0926\u0940 \u0938\u0947 \u0939\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0914\u0930 \u092d\u0940 \u0915\u0908 \u091a\u0940\u091c\u093c\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u091c\u0947\u0926\u093e\u0930 \u0914\u0930 \u091f\u0947\u0938\u094d\u091f\u0940 \u092c\u0928 \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0924\u094b \u091a\u0932\u093f\u090f