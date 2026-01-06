✕
विवादों से फैंस के दिलों तक, कैसे स्पॉटलाइट में आईं ayesha khan?
Sanskritij-jaipuria
Jan 06, 2026
Jan 06, 2026
Sanskritij-jaipuria
विवादों से फैंस के दिलों तक, कैसे स्पॉटलाइट में आईं ayesha khan?
आयशा खान का जन्म मुंबई में हुआ. वो भी एक आम लड़की की तरह बड़े सपने लेकर आगे बढ़ीं.
साधारण शुरुआत
टीवी ने उन्हें पहली बार कैमरे के सामने आने और लोगों से जुड़ने का मौका दिया.
टीवी से पहला कदम
बिग बॉस में उनकी सच्चाई और प्यारे स्वभाव ने लोगों का दिल जीत लिया.
बिग बॉस से पहचान
रियलिटी शो से एक्टिंग तक का सफर उन्होंने हिम्मत के साथ तय किया.
नया रास्ता चुनना
फिल्म धुरंधर में काम करना उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ.
धुरंधर का खास पल
शरारत गाने ने उन्हें रातों-रात सोशल मीडिया स्टार बना दिया.
वायरल लोकप्रियता
फिल्मों के साथ-साथ वह सोशल मीडिया पर भी लोगों को स्टाइल से प्रेरित करती हैं.
फैंस और असर
लोग उनकी एक्टिंग और एनर्जी को पसंद कर रहे हैं और इंडस्ट्री भी उन पर नजर रखे हुए है.
तेजी से आगे बढ़ना
Read More
8 मॉर्निंग ड्रिंक्स जो गट हेल्थ को बूस्ट करते हैं
विवादों से फैंस के दिलों तक, कैसे स्पॉटलाइट में आईं ayesha khan?
सावधान! ये 10 खाने की आदतें आपके पाचन तंत्र को बना सकती है बीमार
मनप्रीत कालरा के 10 मंत्र, सही डाइट से बालों का झड़ना होगा बंद