सेहत के लिए वरदान साबित होंगे ये बीज; जरुर करें ट्राई
Preeti-rajput
Mar 08, 2026
Mar 08, 2026
Preeti-rajput
जामुन के बीज को सिज़ीगियम क्यूमिनी बीज भी कहा जाता है, इसके एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं और ये ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं.
चिया सीड्स छोटे न्यूट्रिशनल पावर हाउस हैं जो फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं.
अलसी के बीज प्लांट बेस्ड प्रोटीन, फाइबर और मैंगनीज, थायमिन और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक बड़ा सोर्स हैं.
तिल में कॉपर, मैंगनीज, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं.
कद्दू के बीज प्रोटीन, मैग्नीशियम और ज़िंक से भरपूर पोषक तत्वों से भरपूर स्नैक हैं. ये दिल की सेहत, इम्यूनिटी और ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बहुत अच्छे हैं.
