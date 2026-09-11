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शुक्रवार को ओटीटी पर 6 फिल्में हो रहीं रिलीज
Kamesh-dwivedi
Sep 11, 2026
Sep 11, 2026
Kamesh-dwivedi
आज 11 सितंबर यानी शुक्रवार है. कई फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं. यानी आपका वीकएंड और शुक्रवार का दिन बेहद खास हो सकता है.
घमासान- जी 5
गो टीम- नेटफ्लिक्स
प्रिंस ऑफ मॉलीवुड- जियो हॉटस्टार
स्टोलेन हार्टबीट्स- नेटफ्लिक्स
द रिवोल्यूशनरीज- अमेजन प्राइम वीडियो
विश्वनाथ एंड संस- नेटफ्लिक्स
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