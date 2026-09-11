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शुक्रवार को ओटीटी पर 6 फिल्में हो रहीं रिलीज

Kamesh-dwivedi
Sep 11, 2026
Sep 11, 2026
Kamesh-dwivedi

आज 11 सितंबर यानी शुक्रवार है. कई  फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं. यानी आपका वीकएंड और शुक्रवार का दिन बेहद खास हो सकता है.

घमासान- जी 5

गो टीम- नेटफ्लिक्स

प्रिंस ऑफ मॉलीवुड- जियो हॉटस्टार

स्टोलेन हार्टबीट्स- नेटफ्लिक्स

द रिवोल्यूशनरीज- अमेजन प्राइम वीडियो

विश्वनाथ एंड संस- नेटफ्लिक्स

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