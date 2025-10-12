बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

जो रूट पर मैथ्यू हेडन के कमेंट को लेकर ग्रेस ने इंस्टाग्राम पर मजाकिया अपील की: "जो रूट, प्लीज़ शतक बनाओ!" सोशल मीडिया पर उनकी ये क्लिप वायरल हो गई.