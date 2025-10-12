Inkhabar Hindi News
Oct 12, 2025
Sharim-ansari

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

ग्रेस हेडन ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेटर मैथ्यू हेडन की बेटी हैं. वो मैदान पर नहीं, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में अपनी खास पहचान बना रही हैं.

क्रिकेट दिग्गज की बेटी

ग्रेस की पर्सनैलिटी में आत्मविश्वास झलकता है. उनकी स्टाइल, बोलने का अंदाज़ और खूबसूरती उन्हें सोशल मीडिया पर भी खास बनाती है.

खूबसूरती और आत्मविश्वास

ग्रेस को भारत से गहरा लगाव है. उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के दौरान यहां खूब वक्त बिताया और भारतीय संस्कृति से खुद को जोड़ लिया.

भारत से खास रिश्ता

2023 वर्ल्ड कप में ग्रेस ने स्टार स्पोर्ट्स के लिए डेब्यू किया. वो रिकी पोंटिंग और इयोन मॉर्गन जैसे दिग्गजों के साथ कमेंट्री पैनल का हिस्सा रहीं.

क्रिकेट कमेंट्री में कदम

ग्रेस की कमेंट्री में ताजगी और युवापन है. उन्होंने दर्शकों से सीधे जुड़ाव बनाकर क्रिकेट को और भी दिलचस्प बना दिया.

नया नजरिया, नई ऊर्जा

ग्रेस एक साहसी सर्फर भी हैं. कोवलम बीच पर सर्फिंग करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसने उनके एडवेंचरस अंदाज़ को दिखाया.

सिर्फ कमेंटेटर नहीं

ग्रेस का पीले रंग का सर्फबोर्ड ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट जर्सी की याद दिलाता है. ये उनके पिता को दिया गया एक भावुक ट्रिब्यूट है.

पिता को तोहफा

ग्रेस भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की वापसी से बेहद प्रभावित हुईं थी. उन्होंने पंत की हिम्मत और जज़्बे की खुले दिल से तारीफ की थी.

ऋषभ पंत की फैन

जो रूट पर मैथ्यू हेडन के कमेंट को लेकर ग्रेस ने इंस्टाग्राम पर मजाकिया अपील की: "जो रूट, प्लीज़ शतक बनाओ!" सोशल मीडिया पर उनकी ये क्लिप वायरल हो गई.

सोशल मीडिया पर मजेदार अंदाज़

ग्रेस हेडन अब सिर्फ क्रिकेटर की बेटी नहीं, बल्कि खेल मीडिया की एक चमकती आवाज़ हैं. वो अपने नाम और टैलेंट से आगे बढ़ रही हैं.

खुद की पहचान बना रहीं

Read More
घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और फटे नहींबला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईंकॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो ये घरेलू उपाय जरूर करेंगे आपकी मदद!गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये घरेलू नुस्खे!