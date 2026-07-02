सेहत की गड़बड़ी का इशारा हैं पैरों के 8 संकेत!

पैरों नें सूजन और झनझनाहट बनी रहे तो समझ जाएं कि यह ब्लड शुगर बढ़ने या डायबिटीज की ओर इशारा है
पैरों की नसों में समस्या जैसे-जलन, सूजन, बिजली जैसा दर्द होने लगे और टखनों में सूजन हो तो किड़नी रोग का संकेत है
पैसों में रेडनेस, सूजन और गर्माहट बनी रहे तो इसे शरीर में इनफेक्शन होने का इशारा समझिए
यदि आपके पैर ज्यादा ठंडे रहते हैं और इनमें नील पड़ जताी है तो इसे दिल की बीमारी का संकेत कह सकते हैं
जोड़ों में अक्सर दर्द, सीजन और जकड़न अर्थराइटिस का संकेत होता है
पैसों के तलवों में खुजली, बदबू, पपड़ी और खराब नाखून फंगल इंफेक्शन के लक्षण हैं
जब शरीर में विटामिन की कमी होने लगे तो एडी फटना, नाखुन टूटना और थकान जैसी समस्या होने लगती है