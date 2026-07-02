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सेहत की गड़बड़ी का इशारा हैं पैरों के 8 संकेत!

Kajal-jain
Jul 02, 2026
Jul 02, 2026
Kajal-jain

पैरों नें सूजन और झनझनाहट बनी रहे तो समझ जाएं कि यह ब्लड शुगर बढ़ने या डायबिटीज की ओर इशारा है

पैरों की नसों में समस्या जैसे-जलन, सूजन, बिजली जैसा दर्द होने लगे और टखनों में सूजन हो तो किड़नी रोग का संकेत है

पैसों में रेडनेस, सूजन और गर्माहट बनी रहे तो इसे शरीर में इनफेक्शन होने का इशारा समझिए

यदि आपके पैर ज्यादा ठंडे रहते हैं और इनमें नील पड़ जताी है तो इसे दिल की बीमारी का संकेत कह सकते हैं

जोड़ों में अक्सर दर्द, सीजन और जकड़न अर्थराइटिस का संकेत होता है

पैसों के तलवों में खुजली, बदबू, पपड़ी और खराब नाखून फंगल इंफेक्शन के लक्षण हैं

जब शरीर में विटामिन की कमी होने लगे तो एडी फटना, नाखुन टूटना और थकान जैसी समस्या होने लगती है

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