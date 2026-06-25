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सावन के महीने में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

Kajal-jain
Jun 25, 2026
Jun 25, 2026
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सावन में मांस, मछली, अंडे या किसी भी तरह के नशे से पूरी तरह बचना चाहिए. इन्हें धार्मिक रूप से वर्जित और सेहत के लिए हानिकारक बताते हैं

प्याज-लहसुन को भी तामसिक कहा जाता है जो शरीर में गर्मी और उत्तेजना बढ़ाते हैं

बारिश में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पत्तागोभी और मेथी में कीड़े और बैक्टीरिया पनपते हैं जो पेट की बीमारियां पैदा करते हैं

सावन यानी बारिश के मौसम में बैंगन के अंदर कीड़े लगने के चांस बढ़ जाते हैं इसलिए बैंगन को भी अवॉइड करना चाहिए

बारिश में दूध-दही से बनी चीजें भी कम से कम ही खाएं. क्योंकि यह पाचन तंत्र को कमजोर कर सकती हैं

बारिश में फर्मेंटेड फूड जैसे- इडली, डोसा या खट्टे फलों से परहेज करना चाहिए जो शरीर में असंसुलन पैदा कर सकते हैं

पकौड़े, समोसे या पूरियों जैसे हैवी-ऑयली फूड के अलावा जंक फूड को जितना हो सके अवॉइड ही करना चाहिए

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