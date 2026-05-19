हीटवेव में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

एक्सपर्ट बताती हैं कि गर्मी में शहद और गुड़ खाने से शरीर में हीट जनरेट होती है और हैवी फील होने लगता है. इसकी जगह छुआरे का पाउडर, स्टीविया, धागा मिश्री ले सकते हैं.