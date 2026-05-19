हीटवेव में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

एक्सपर्ट बताती हैं कि गर्मी में शहद और गुड़ खाने से शरीर में हीट जनरेट होती है और हैवी फील होने लगता है. इसकी जगह छुआरे का पाउडर, स्टीविया, धागा मिश्री ले सकते हैं.
तुअर दाल, उड़द दाल, कुल्थी दाल, सोयाबीन, राजमा-छोले खाने से एसिडिटी और हैवी फील हो सकता है. इसकी जगह मूंग दाल, मसूर दाल, लोबिया और काबुली चना खा सकते हैं.
सब्जियों में बैंगन, चुकंदर, पालक का ज्यादा सेवन करने से इरिटेशन और हीट लोड बढ़ सकता है, जिसके स्थान पर लौकी, तोरई, टिंडा, कद्दू, परवल और खीरा खाएं
डेयरी प्रोडक्ट में भैंस का दूध, दही और सॉल्टेड बटर हैवी हो सकते हैं, जो देर से डायजेस्ट होते हैं. इसकी जगह गाय का टोन्ड दूध,छाछ या सादा मक्खन खा सकते हैं
अदरक, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, मेथी दाना, पीपली जैसे मसाले शरीर में गर्मी और एसिडिटी पैदा कर सकते हैं. इनके स्थान पर सौंफ, जीरा, धनिया, पुदीना और लैमनग्रास ले सकते हैं
हेल्थ एंड वेट लॉस एक्सपर्ट लीमा महाजन कहती हैं जो गर्मी में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर स्किप नहीं करना चाहिए
हीट वेव के दिनों में हेल्दी, लाइट और हाइड्रेटिड रहने के लिए स्पाइसी, ऑइली, फास्ट फूड, जंक फूड, मिठाईयां और स्नैक्स ज्यादा खाने से भी बचना चाहिए.