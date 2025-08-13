कम करना चाहते है वजन तो इन चीजों से आज ही बना लें दूरी

Weight loss tips-\u091a\u0940\u0928\u0940 \u0914\u0930 \u092e\u0940\u0920\u0940 \u091a\u0940\u091c\u093c\u0947\u0902 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0915\u0948\u0902\u0921\u0940, \u092e\u093f\u0920\u093e\u0908, \u091a\u0949\u0915\u0932\u0947\u091f, \u0915\u0948\u0932\u094b\u0930\u0940 \u0938\u0947 \u092d\u0930\u092a\u0942\u0930 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0928\u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0915\u092e \u0915\u0930\u0947\u0902\u0964\u0924\u0932\u0940 \u0939\u0941\u0908 \u091a\u0940\u091c\u093c\u0947\u0902 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0938\u092e\u094b\u0938\u0947, \u092a\u0915\u094b\u0921\u093c\u0947, \u092b\u094d\u0930\u0947\u0902\u091a \u092b\u094d\u0930\u093e\u0907\u091c\u093c \u092e\u0947\u0902 \u091f\u094d\u0930\u093e\u0902\u0938 \u092b\u0948\u091f \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0928\u0938\u0947 \u092d\u0940 \u092c\u091a\u0947\u0902\u0964