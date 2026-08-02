Inkhabar Hindi News

पथरी के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?

Kunal-mishra
Aug 02, 2026
Aug 02, 2026
Kunal-mishra

पथरी के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?

टमाटर ऐसे में आपको टमाटार नहीं खाने चाहिए.

जंक फूड्स थायरॉइड में जंक फूड न खाएं. 

चिकन इन मरीजों को चिकन नहीं खाना चाहिए.

मूंगफली ऐसे में आपको मूंगफली नहीं खानी चाहिए.

चाय पथरी में चाय से परहेज करें.

Read More
सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली बार खोले दिली राज़ज्यादा मूंग दाल खाने के नुकसानइन 6 अनोखे किरदार में नजर आ चुके हैं सुनील ग्रोवरसाई सुदर्शन vs देवदत्त पडिक्कल, टेस्ट में कौन ज्यादा बेहतर?