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पथरी के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?
Kunal-mishra
Aug 02, 2026
Aug 02, 2026
Kunal-mishra
पथरी के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?
टमाटर ऐसे में आपको टमाटार नहीं खाने चाहिए.
जंक फूड्स थायरॉइड में जंक फूड न खाएं.
चिकन इन मरीजों को चिकन नहीं खाना चाहिए.
मूंगफली ऐसे में आपको मूंगफली नहीं खानी चाहिए.
चाय पथरी में चाय से परहेज करें.
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