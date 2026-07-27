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डायबिटीज के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?
Kunal-mishra
Jul 27, 2026
Jul 27, 2026
Kunal-mishra
डायबिटीज के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?
मैदा
डायबिटीज के मरीजों को मैदा नहीं खाना चाहिए.
आलू ऐसे में आलू खाने से बचना चाहिए.
सफेद ब्रेड आपको सफेद ब्रेड खाने से परहेज करना चाहिए.
चीनी ऐसे में चीनी खाने से बचें.
मिठाई डायबिटीज में मिठाई न खाएं.चीनी
ऐसे में चीनी खाने से बचें.
जंक फूड्स डायबिटीज में जंक फूड न खाएं.
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डायबिटीज के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?
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