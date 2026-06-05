बारिश के दिनों में भूलकर भी न खाएं ये फूड्स

इस मौसम में बीमारी और इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है, फिर चाहे इंफेक्शन त्वचा का हो या पेट का
सफेद चावल अवॉइड करें. काबुली चना एड करें. एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरोधी स्टार्च से भरपूर होता है जो ब्लड शुगर को बैलेंस रखता है
कच्ची सलाद की जगह पकी हुई सब्जियां एड करें. क्योंकि कच्ची सब्जी ब्लॉटिंग पैदा कर सकती है जबकि पकी सब्जियां आंतों को नरिश करती हैं
जितना हो सके स्ट्रीट फूड अवॉइड करें क्योंकि खुले में रखा खाना और पानी इंफेक्शन का कारण बन सकता है. स्प्राउट्स को डाइट में एड करें
कोल्ड ड्रिंक और पैकेट बंद जूस भूलकर भी न पिएं. इसकी जगह तुलसी-अदरक की चाय आपकी हेल्थ से लेकर स्टमक को हेल्दी रखती है
ताजा पका हुआ खाना फूड पॉइजनिंग के चांसेज कम करता है इसलिए वही खाएं. फ्रिज में रखे बासी खाने को अवॉइड ही करें
बारिश के सीजन में बेकरी प्रॉडक्ट भी नहीं खाने चाहिए. आप घर पर ही होम मेड रोस्टेड या स्टीम्स स्नैक्स खा सकते हैं
फलों की काटकर फ्रिज में स्टोर करने की गलती न करें. फलों को ताजा धोकर खाएं.