खून साफ करने  के लिए खाएं ये 6 चीजें

चुकंदर चुकंदर में नाइट्रेट और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रक्त शोधन में मदद करते हैं।

लहसुन यह रक्त संचार को बढ़ाता है और रक्त वाहिकाओं को साफ़ करता है।

हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ  पालक और केल जैसी सब्ज़ियाँ लीवर को डिटॉक्स करती हैं।

अदरक  यह पाचन में सुधार और रक्त संचार में सुधार करके शरीर को शुद्ध करने में मदद करता है।

तुलसी इसके पत्ते रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले और रक्त शोधन में सहायक होते हैं।