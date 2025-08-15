High BP को कंट्रोल करने के लिए खाएं ये 5 चीजें 

foods for high Blood Pressure-\u0939\u093e\u0908 \u092c\u094d\u0932\u0921 \u092a\u094d\u0930\u0947\u0936\u0930 \u0915\u0940 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e \u0938\u0947 \u091b\u0941\u091f\u0915\u093e\u0930\u093e \u092a\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0905\u0932\u0938\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091c \u092d\u0940 \u0916\u093e\u090f \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964\u091a\u0941\u0915\u0902\u0926\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u093e\u090f \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0924\u0924\u094d\u0935 \u092d\u0940 \u092c\u094d\u0932\u0921 \u092a\u094d\u0930\u0947\u0936\u0930 \u0915\u094b \u0915\u092e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u0930\u0917\u0930 \u0938\u093e\u092c\u093f\u0924 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964\n\n