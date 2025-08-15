High BP को कंट्रोल करने के लिए खाएं ये 5 चीजें 

अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं।

अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कम करना चाहते हैं, तो दही का सेवन कर सकते हैं।

ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए नींबू, अंगूर या संतरे का सेवन किया जा सकता है।

चुकंदर में पाए जाने वाले तत्व भी ब्लड प्रेशर को कम करने में कारगर साबित हो सकते हैं।

हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अलसी के बीज भी खाए जा सकते हैं।