बढ़ाना चाहते है आंखों की रोशनी तो खाना शुरू कर दें ये 5 सुपरफूड्स

आँखें हमारे शरीर के सबसे नाज़ुक अंगों में से एक हैं। अगर आप चील जैसी तेज़ आँखें चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें।

कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

बादाम में विटामिन ई होता है जो आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद कर सकता है।

गाजर में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होता है जो आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है।

दूध और उससे बने उत्पाद, खासकर गाय का दूध, आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

हरी सब्जियों में वे सभी पोषक तत्व होते हैं जो आँखों की रोशनी के साथ-साथ समग्र स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।