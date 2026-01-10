✕
सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar ने खुद बताएं फायदें
Preeti-rajput
Jan 10, 2026
Preeti-rajput
सर्दियों के महीने में सही खाना शरीर को गर्म और मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है.
करीना कपूर न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने इंस्टाग्राम पोस्ट में कुछ ऐसे भारतीय खाने बताए जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखते हैं.
बाजरा धीरे-धीरे एनर्जी देता है और लंबे समय तक गर्मी बनाए रखता है.
ओमेगा-3 जैसे हेल्दी फैट्स ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और सर्दियों में शरीर को गर्म रखते हैं.
तिल, सूरजमुखी या कद्दू जैसे बीज ब्लड सर्कुलेशन और गर्मी बढ़ाते हैं.
भारी दालें पाचन और शरीर की गर्मी को सपोर्ट करती हैं.
सर्दियों की हरी सब्जियां पोषण देती हैं और ठंड के तनाव से बचाती हैं.
