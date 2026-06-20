aging रोकते हैं ये food items

एवोकैडो: मोनोअनसैचुरेटेड फैट और विटामिन ई से भरपूर एवोकैडो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं और त्वचा को कोमल बनाए रखते हैं