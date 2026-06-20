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aging रोकते हैं ये food items
Shivangi-shukla
Jun 20, 2026
Jun 20, 2026
Shivangi-shukla
साल्मन: ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो सूजन को कम करती हैं, त्वचा की नमी बनाए रखती है.
एवोकैडो: मोनोअनसैचुरेटेड फैट और विटामिन ई से भरपूर एवोकैडो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं और त्वचा को कोमल बनाए रखते हैं
नट्स: ये ओमेगा-3, विटामिन ई और जिंक से भरपूर होते हैं जो कोशिकाओं की मरम्मत में सहायता करते हैं
बेरीज: ये एंथोसायनिन से भरपूर होती हैं जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं और फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं
टमाटर: इनमें लाइकोपीन की उच्च मात्रा पाई जाती है, जो एक शक्तिशाली कैरोटीनॉयड एंटीऑक्सीडेंट है
अनार: इसमें प्यूनिकैलागिन्स होते हैं, जो मौजूदा कोलेजन को संरक्षित करने और पूरे शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं
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