Nov 17, 2025
Heena-khan
दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये टिप्स !
दिवाली के बाद से दिल्ली और एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है।
दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता के कारण श्वसन, फेफड़े और आंखों से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।
इस जहरीली हवा से बचाव के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
दिल्ली की ज़हरीली हवा में बाहर निकलने से पहले N95 या N99 मास्क ज़रूर पहनें। ये मास्क हवा में मौजूद कणों को आपके शरीर में जाने से रोकते हैं।
सुबह और देर शाम को प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए इस दौरान खुली हवा में टहलने से बचें। इस दौरान व्यायाम करने से भी बचें।
घर के अंदर की हवा को साफ़ रखना बेहद ज़रूरी है। आप अपने घर के अंदर की हवा को साफ़ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
