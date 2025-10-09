✕
Oct 09, 2025
Karishma-upadhyay
घर में मच्छरों के आतंक से हो गए हैं परेशान, तो जरूर आजमाएं ये घरेलू नुस्खे!
क्या आपके घर पर मच्छरों ने डेरा डाल रखा है और अब आप इनसे परेशान हो चुके हैं.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं, जो आपको मच्छरों से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे.
लहसुन की 2-4 कलियों को पानी में उबालें और ठंडा करके स्प्रे करें, जिससे मच्छर भाग जाएंगे.
लहसुन का पानी-
एक कटोरी में कपूर जलाकर कमरे में रखें, ये मच्छरों को दूर भगाता है.
कपूर जलाएं-
बराबर मात्रा में नीम और नारियल तेल मिलाकर त्वचा पर लगाएं, इससे आप मच्छर के काटने से बचेंगे.
नीम और नारियल तेल-
मच्छरों को इसकी गंध बिल्कुल पसंद नहीं आती इसलिए कमरे के कोनों में ये रखें.
नींबू में लौंग गाड़ें-
पानी में कॉफी पाउडर मिलाकर हर जगह छिड़कें, इससे मच्छर दूर भागते हैं.
कॉफी स्प्रे-
घर को साफ और सूखा रखें क्योंकि गीले कोनों में मच्छर पनपते हैं.
घर की सफाई और नमी हटाएं-
खिड़की या दरवाजे के पास तुलसी का पौधा रखें, इससे वातावरण भी शुद्ध रहेगा.
तुलसी का पौधा-
