Oct 19, 2025
Karishma-upadhyay
नहीं पड़ेगी बाजार से खरीदने की जरूरत, अब घर की बालकनी में उगाएं पालक!
ज्यादातर लोग अक्सर पालक की सब्जी या इसे दाल में डालकर बनाना और खाना बेहद पसंद करते हैं.
पालक एक पोषक तत्वों से भरपूर हरी सब्जी है, जो खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है.
अब इसे बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं, आप इसे घर की बालकनी में आसानी से उगा सकते हैं.
बता दें कि पालक उगाना बेहद आसान है और इसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं पड़ती है.
ऐसे में आप पालक को छोटे गमलों या पॉट्स में भी आसानी से उगा सकते हैं.
पालक उगाने के लिए आपको बस हल्की मिट्टी, बीज और पानी की जरूरत होती है.
ध्यान रखें की इसे रोजाना पानी देने और धूप मिलने पर पालक जल्दी बढ़ता है.
घर पर उगा पालक बिल्कुल ताजा और बिना किसी केमिकल का होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है.
बता दें कि पालक उगाने का सबसे अच्छा समय ठंडी का मौसम है, जैसे अक्टूबर से फरवरी के बीच में.
