शीशे के दरवाजे और खिड़कियां मिनटों में लगेंगे चमकने, बस अपनाकर देखें ये आसान क्लीनिंग ट्रिक्स!

Oct 13, 2025
Karishma-upadhyay
शीशे के दरवाजे और खिड़कियां मिनटों में लगेंगे चमकने, बस अपनाकर देखें ये आसान क्लीनिंग ट्रिक्स!
आजकल के समय में ज्यादातर घरों में शीशे के दरवाजे और खिड़कियां लगे होते हैं, जिन्हें साफ करने में काफी मेहनत लगती है.
ऐसे में अगर आपके घर में भी कांच के दरवाजे या खिड़कियां लगी हैं और आप इन्हें साफ करने के लिए बाजार से महंगे स्प्रे खरीदते हैं.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान ट्रिक्स के बारे में बताते हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से उन्हें साफ कर पाएंगे.
इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर शीशे पर स्प्रे करें फिर माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछें.
सिरका और पानी-
इन दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाएं और जिद्दी दागों पर लगाकर गीले कपड़े से साफ करें.
बेकिंग सोडा और नींबू-
इन दोनों को मिलाकर हल्का घोल बनाएं और स्पंज से लगाकर सूखे कपड़े से पोंछ लें.
शैम्पू और पानी-
रुई में ग्लिसरीन लगाकर शीशे पर घुमाने से धूल नहीं चिपकेगी और चमक भी बनी रहेगी.
रुई और ग्लिसरीन-
कोनों और किनारों की सफाई करने के लिए टूथब्रश या कॉटन स्वैब का इस्तेमाल करें.
टूथब्रश या कॉटन स्वैब-
टी बैग्स को ठंडे पानी में डालकर शीशों पर स्प्रे करें, ये शीशे को चमकदार बनाती है.
टी बैग्स और पानी-
