Sep 27, 2025
Shivashakti-narayan-singh
भारत के किस गांव में उगता है सबसे पहले सूरज?
आपने सूरज को उगते हुए जो देखा होगा ,पर चलिए जानते हैं भारत के किस गांव में सबसे पहले यह उगता है.
सूरज की वजह से ही पूरी दुनिया में प्रकाश रहता है.
तो चलिए जानते हैं भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है.
भारत में सबसे पहले सूर्योदय डोंग नमक गांव में होता है, जो अरुणाचल प्रदेश के डोंग घाटी में स्थित है.
रोजाना सूरज की पहली किरण को देखने के लिए यहां पर लोग इकट्ठा होते हैं.
अप्रैल से अक्टूबर के बीच यहां का मौसम बहुत ही सुहावना रहता है.
यहां सूरज की पहली किरण प्रातः काल 4:00 बजे तक पहुंच जाती है.
