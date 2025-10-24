✕
कौन थे White House में रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति?
दुनियाभर में अमेरिका के White House की चर्चा होती रहती है. यह अमेरिका के राष्ट्रपति का अधिकारिक निवास है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस की ईस्ट विंग तोड़ने का एलान किया है. ताकी यहां दुनिया का सबसे बड़ा बॉलरुम बनाया जा सकें.
वाइट हाउस के बनने की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के कार्यकाल में हुई थी.
लेकिन जब वाइट हाउस का निर्माण पूरा हुआ तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एडम्स थे. इसलिए वह यहां अपनी पत्नी एबिगेल के साथ रहते थे.
वाइट हाउस को पूरी दुनिया में अमेरिका कि शक्ति को तौर पर देखा जाता है.
इस खूबसूरत वाइट हाउस का निर्माण पूरा होने में करीब 8 साल का लंबा समय लगा.
यह 1792 में बनना शुरु हुआ था और इसका निर्माण 1800 में पूरा हुआ था.
