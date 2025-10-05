Inkhabar Hindi News
Oct 05, 2025
Anuradha-kashyap

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें परफेक्ट!

ओवल चेहरे पर ज्यादातर नोज रिंग स्टाइल सूट करती हैं, छोटी और स्लीक नोज रिंग चेहरे की सिमेट्री को बनाए रखती है और लुक में एलिगेंस जोड़ती है.

गोल चेहरे पर हल्की और लंबी नोज पिन या छोटे हूप रिंग अच्छे लगते हैं, इससे चेहरा स्लिम और बैलेंस्ड दिखाई देता है.

लंबे चेहरे वालों को चौड़े हूप या डेकोरेटिव नोज रिंग चुननी चाहिए, यह चेहरे को थोड़ा चौड़ा दिखाती है और लुक में ग्रेस जोड़ती है.

चौड़े चेहरे पर छोटे और स्लीक नोज रिंग ज्यादा सूट करते हैं, यह चेहरे को ओवरपॉवर नहीं करती और स्टाइल में सिम्पल एलिगेंस लाती है.

छोटे चेहरे पर ज्यादा बड़े या भारी नोज रिंग ना पहनें, हल्के और छोटे नोज रिंग्स ही चेहरे के प्रोपोर्शन के हिसाब से सही रहते हैं.

सोना, चांदी या प्लैटिनम का चुनाव चेहरे के टोन के हिसाब से करें, गोल्ड वार्म टोन वाले को, सिल्वर या व्हाइट गोल्ड कूल टोन वाले को सही रहता है.

Read More
चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बामअपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें परफेक्ट!पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें क्या है सचरात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से मिलेगी छुट्टी!