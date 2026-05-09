घर बैठे पता लगाएं शहद असली है या नकली

शहद न सिर्फ़ स्वाद में मीठा होता है, बल्कि इसे सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है. हालांकि, आजकल बाज़ार में मिलावटी शहद की भरमार है.
अपना मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए, विक्रेता अक्सर शहद में चीनी की चाशनी, गुड़ की चाशनी या चावल की चाशनी जैसी चीज़ें मिला देते हैं.
मिलावटी शहद में न सिर्फ़ असली स्वाद की कमी होती है, बल्कि सेहत को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है.
अच्छी बात यह है कि आप मिलावटी शहद की पहचान आसानी से कर सकते हैं.
आइए, उन अलग-अलग तरीकों के बारे में जानते हैं जिनसे आप असली और नकली शहद के बीच फ़र्क कर सकते हैं.
पानी वाला टेस्ट: अगर शहद शुद्ध है, तो वह बिना घुले सीधे गिलास के नीचे बैठ जाएगा; लेकिन, मिलावटी शहद पानी में डालते ही घुलना शुरू हो जाएगा, जिससे पानी धुंधला हो जाएगा.
अंगूठे वाला टेस्ट: शुद्ध शहद काफ़ी गाढ़ा और चिपचिपा होता है. यह आपके अंगूठे पर बिना जल्दी फैले टिका रहेगा। अगर शहद पानी की तरह पतला है, तुरंत टपकने लगता है, या आपकी त्वचा में समा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें चाशनी या पानी की मिलावट की गई है.
कागज वाला टेस्ट: शुद्ध शहद कागज की सतह पर ही रहेगा, और कागज़ उसे सोखेगा नहीं. लेकिन, अगर शहद मिलावटी है, तो कागज़ उसे सोख लेगा, और कागज़ के नीचे की तरफ़ एक गीला निशान छोड़ देगा.है.
हीट टेस्ट: गर्म करने पर, शुद्ध शहद धीरे-धीरे कैरामलाइज होना शुरू हो जाता है और उसमें से एक सुखद, हल्की-सी महक आती है. वहीं, पानी या दूसरी चीज़ों की मिलावट के कारण, मिलावटी शहद में झाग बनने लगेगा, वह तेज़ी से उबलने लगेगा, या उसमें से जलने जैसी बदबू आने लगेगी.