घर बैठे पता लगाएं शहद असली है या नकली

अंगूठे वाला टेस्ट: शुद्ध शहद काफ़ी गाढ़ा और चिपचिपा होता है. यह आपके अंगूठे पर बिना जल्दी फैले टिका रहेगा। अगर शहद पानी की तरह पतला है, तुरंत टपकने लगता है, या आपकी त्वचा में समा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें चाशनी या पानी की मिलावट की गई है.