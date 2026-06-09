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PF ट्रांसफर करने के 6 स्टेप्स
Jp-yadav
Jun 09, 2026
Jun 09, 2026
Jp-yadav
EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें
Online Services टैब में Transfer Requ
est चुनें
मांगी गई पर्सनल डिटेल्स दें
क्लेम को कौन अटेस्ट करेगा विकल्प चुनें
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से रिक्वेस्ट सबमिट करें
सबमिशन के बाद क्लेम का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करें
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