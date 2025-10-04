Inkhabar Hindi News
Oct 04, 2025
Komal-singh

आप भी इस दिवाली बनाइए नारियल-गुड़ लड्डू इन आसान स्टेप्स के साथ

दिवाली जैसे त्योहार पर घर में मीठा बनाना शुभ माना जाता है.. नारियल-गुड़ के लड्डू न सिर्फ स्वाद लाते हैं.

बल्कि ये सेहतमंद और आसानी से बनने वाली मिठाई भी है. तो चल्रिए जानते है नारियल-गुड़ लड्डू बनाने का सबसे आसान तरीका

सबसे पहले ताजा नारियल को कद्दूकस कर लें और इसमें गुड़ को छोटे टुकड़ों में काट लें या कद्दूकस कर लें .

एक पैन में थोड़ा सा घी डालकर गरम करें,इससे लड्डू का स्वाद और खुशबू बढ़ेगी.

पैन में गुड़ और थोड़ा पानी डालकर धीमी आंच पर पिघलाएँ। गुड़ का गाढ़ा सिरप तैयार करें.गुड़ पिघलने पर उसमें इलायची पाउडर डालें

अब कद्दूकस किया हुआ नारियल गुड़ के मिश्रण में डालें और अच्छे से मिलाएँ,– इस मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक पकाएँ जब तक यह थोड़ा गाढ़ा न हो जाए.

गैस बंद कर मिश्रण को 5-10 मिनट ठंडा होने दें ताकि इसे हाथों से आसानी से पकड़ा जा सके.

अब हाथों पर हल्का घी लगाकर मिश्रण से छोटे-छोटे गोल लड्डू बना लें, तैयार लड्डुओं को प्लेट में रखकर ऊपर से नारियल का चूरा छिड़क दें और दिवाली की मिठास बढ़ाएँ

