अब कद्दूकस किया हुआ नारियल गुड़ के मिश्रण में डालें और अच्छे से मिलाएँ,– इस मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक पकाएँ जब तक यह थोड़ा गाढ़ा न हो जाए.