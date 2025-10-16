Inkhabar Hindi News
दिवाली स्पेशल: टैनिंग दूर करने के टिप्स

दिवाली पर घर सजाना, त्योहार की तैयारी और नए कपड़े पहनना सभी का आनंद होता है. लेकिन सूरज की धूप में बाहर रहने से त्वचा पर टैनिंग हो जाती है.

ये 7 आसान और नेचुरल टिप्स आपकी त्वचा को तुरंत नर्म, गोरा और दमकदार बनाएंगे.

थोड़ा बेसन और दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे ताने हुए हिस्से पर लगाकर 15 मिनट रखें और हल्के हाथ से मसाज करें. त्वचा नर्म और गोरी दिखेगी.

नींबू का रस और शहद मिलाकर ताने हुए हिस्से पर लगाएं. 10–15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. नींबू टैनिंग कम करता है और शहद त्वचा को मॉइस्चराइज करता है.

खीरे को पीसकर उसका रस निकालें और त्वचा पर लगाएं. 15 मिनट बाद धो लें. यह त्वचा को ठंडक देता है और टैनिंग कम करता है.

ताने हुए हिस्से पर ताजा दही लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें. दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को हल्का और निखारता है.

एलोवेरा जेल ताने हुए हिस्से पर लगाएं. यह त्वचा को ठंडक देता है, टैनिंग कम करता है और सूखापन दूर करता है.

टमाटर को पीसकर पेस्ट बना लें और 10–15 मिनट के लिए त्वचा पर लगाएं. टैनिंग कम करने और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है.

थोड़ी हल्दी और दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे ताने हुए हिस्से पर लगाकर 15 मिनट रखें. हल्दी त्वचा की रंगत बढ़ाती है और टैनिंग दूर करती है.

