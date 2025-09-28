Inkhabar Hindi News
Sep 28, 2025
Komal-singh

घर जैसी इमरती बनाने के आसान टिप्स

 अब बाजार की भीड़ में समय गंवाने की जरूरत नहीं, बस फटाफट रेसिपी नोट करें और अपने घर पर मिठास का मजा लुटाएँ.

बेसन, पानी, घी या फिर तेल और थोड़ा हल्का इलायची पाउडर रखें.

बेसन में थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा लेकिन फुलाने योग्य घोल तैयार करें.

फेंटते समय कोई गुठली न रह जाए, ताकि इमरती हल्की और कुरकुरी बने.

कड़ाही में तेल या घी मध्यम आंच पर गर्म करें, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा.

स्पेशल जाली वाली शेप बनाने के लिए छोटी सी छलनी या पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करें.

घोल को गोल या जाली जैसी शेप में डालकर सुनहरा होने तक तलें.

इमरती को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें.पानी और चीनी को मिलाकर 1-2 मिनट उबालें, इलायची डालें.

तली हुई इमरती को गरम सिरप में 1-2 मिनट डुबाकर निकालें.

