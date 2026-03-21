सौफ का पानी पीने के अद्भुत फायदे, जानें सेहत और स्किन पर असर

सौफ एक हर्ब है, जो स्वाद और खुशबू दोनों के लिए इस्तेमाल होता है. इसके बीजों से पानी तैयार किया जाता है, जिसे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.