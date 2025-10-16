✕
Oct 16, 2025
Anshika-thakur
FD या RD: निवेश में कौन देगा ज्यादा फायदा?
FD में निवेश के लिए रकम एक साथ जमा करनी होती है, जिससे निवेश की प्रक्रिया आसान हो जाती है
पूरा पैसा एक बार में
FD की समय सीमा 7 दिन से लेकर 10 साल तक हो सकती है, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं
मनचाही अवधि
FD में मिलने वाला ब्याज पहले से तय होता है, जिससे आप आराम से अपनी आमदनी की योजना बना सकते हैं
निश्चित रिटर्न
आप चाहें तो ब्याज हर महीने, तीन महीने में एक बार या निवेश पूरी होने पर लिया जा सकता है
ब्याज भुगतान के विकल्प
FD को समय से पहले तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके साथ जुर्माना लगता है
जल्दी पैसा निकालना
RD में हर महीने तय राशि जमा करनी होती है, जो नियमित बचत के लिए सही है
हर महीने पैसा जमा करें
RD पर भी FD की तरह ही ब्याज मिलता है, जिससे आपको अच्छे रिटर्न की उम्मीद रहती है
तय ब्याज दर
RD की अवधि आप अपनी जरूरत के मुताबिक 6 महीने से 10 साल के बीच चुन सकते हैं
मनचाही अवधि
RD में भी आपकी जमा राशि सुरक्षित रहती है, जिससे आपका पैसा सुरक्षित बना रहता है
कम जोखिम वाला निवेश
पहले पैसा निकालने पर ब्याज कम मिलेगा और कुछ चार्ज देना होगा
