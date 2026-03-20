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नवरात्र व्रत में ये पेय पदार्थ रखेंगे तरोताजा और ऊर्जावान
Ranjana-sharma
Mar 20, 2026
Mar 20, 2026
Ranjana-sharma
क्या आप व्रत रख रहे हैं लेकिन दिन भर ऊर्जावान रहना मुश्किल लग रहा है? तो ये खास व्रत पेय पदार्थ स्वाद और पोषण दोनों का बेहतरीन मेल हैं.
व्रत में ये पेय पदार्थ रखेंगे हेल्दी
क्रीमी और स्वादिष्ट केले का मिल्कशेक कैल्शियम, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर है. यह व्रत के दौरान आपकी भूख मिटाने के साथ ऊर्जा भी बनाए रखता है.
बनाना शेक
फलों और दूध के साथ शहद या नट्स मिलाकर तैयार करें फ्रूट स्मूदी. यह मज़ेदार और पौष्टिक पेय व्रत के दौरान आपको ताज़गी और ऊर्जा देगा.
फ्रूट स्मूदी
देसी स्वाद वाली लस्सी व्रत के लिए परफेक्ट. दही में मौजूद प्रोबायोटिक गुण पेट को स्वस्थ रखते हैं और ताज़गी बनाए रखते हैं.
लस्सी
नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है और ऊर्जा बनाए रखता है.
नारियल पानी
कीवी, सेब या संतरे के रस में विटामिन और मिनरल्स भरे हैं. ये रस आपको व्रत के दौरान हाइड्रेट और ऊर्जावान बनाए रखते हैं.
फलों का रस
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