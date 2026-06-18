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भारत के लिए सबसे तेज ODI शतक लगाने वाले कप्तान, टॉप-5 में कौन-कौन?
Ankush-upadhayay
Jun 18, 2026
Jun 18, 2026
Ankush-upadhayay
रोहित शर्मा ने भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे तेज 63 गेंद पर वनडे शतक लगाया है.
वीरेंद्र सहवाग ने कप्तान के तौर पर 69 गेंद पर वनडे सेंचुरी ठोकी है.
विराट कोहली ने वनडे में भारतीय कप्तान के तौर पर 76 गेंद पर शतक लगाया है.
रोहित शर्मा ने भी वनडे में कप्तान के तौर पर 76 गेंद पर शतक जमाया है.
शुभमन गिल ने भारतीय कप्तान के तौर पर 77 गेंद पर वनडे शतक लगाया है.
विराट कोहली ने वनडे में कप्तान के तौर पर 80 गेंद पर भी शतक लगाया है.
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