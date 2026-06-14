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वनडे में किसने जड़ा सबसे तेज शतक? टॉप-5 नहीं कोई भारतीय
Ankush-upadhayay
Jun 14, 2026
Jun 14, 2026
Ankush-upadhayay
साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने वनडे में सबसे तेज 31 गेंद पर शतक लगाया है.
न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंजर कोरी एंडरसन ने वनडे में 36 गेंदों पर सेंचुरी लगाई है.
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने 37 गेंदों पर शतक लगाने का कारनामा किया है.
ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंदों पर वनडे में शतक लगाया है.
यूएई के आसिफ खान ने वनडे में 41 गेंदों पर सेंचुरी जमाई है.
साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज मार्क बाउचर ने वनडे में 44 गेंदों पर शतक लगाया था.
वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज ब्रायन लारा ने 45 गेंदों पर वनडे में शतक लगाया है.
पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने भी 45 गेंदों पर वनडे में शतक लगाया है.
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