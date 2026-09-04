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दिल चाहता है में थप्पड़ कांड वाले सीन पर फरहान ने खोला राज़
Shristi-s
Sep 04, 2026
Sep 04, 2026
Shristi-s
दिल चाहता है में थप्पड़ कांड वाले सीन पर फरहान ने खोला राज़
फिल्म मेकर और एक्टर फरहान अख्तर की डायरेक्टोरियल फिल्म 'दिल चाहता है' ने 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर ने पुराने दिनों को याद किया.
इसी दौरान आमिर खान, फरहान अख्तर और सैफ अली खान ने फिल्म के शूट से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताया, जिसे सुनकर फैंस भी हैरान रह गए. ऐसे में चलिए जानें वह किस्सा क्या है.
फरहान के मुताबिक, मैंने आमिर से कहा कि वह सच में तुम्हें थप्पड़ मारने वाला है, और आमिर ने कहा कि ठीक है.
आमिर चाहते थे कि अक्षय उन्हें सच में थप्पड़ मारें, ताकि सीन में जरूरी भावनाएं स्वाभाविक तरीके से आ सकें. है.
फरहान अख्तर ने बताया कि उन्होंने अक्षय खन्ना से कहा था कि थप्पड़ लाइन के आखिर में अचानक मारना, ताकि आमिर के रिएक्शन में सरप्राइज नजर आए.
फरहान अख्तर ने बताया कि थप्पड़ इतने ज़ोरदार थे कि जब तक उन्हें सही शॉट मिला, तब तक आमिर का चेहरा सूज गया था.
हालांकि, आमिर खान ने बताया कि अक्षय के लिए उन्हें सच में थप्पड़ मारना जरूरी था क्योंकि यह सीन के लिए अच्छा था.
फिल्म में सैफ अली खान की ऑनस्क्रीन गर्लफ्रेंड का किरदार निभाने वाली सुचित्रा पिल्लई ने भी एक सीन में सैफ को सच में तीन बार थप्पड़ मारा था.
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