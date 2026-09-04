दिल चाहता है में थप्पड़ कांड वाले सीन पर फरहान ने खोला राज़

इसी दौरान आमिर खान, फरहान अख्तर और सैफ अली खान ने फिल्म के शूट से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताया, जिसे सुनकर फैंस भी हैरान रह गए. ऐसे में चलिए जानें वह किस्सा क्या है.