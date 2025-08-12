भारत की ये 10 बातें कर देंगी आपको हैरान

क्या आप जानते हैं, सिंधु नदी को पहले इंडस नदी कहा जाता था और इसी कारण भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया पड़ा.

गणित, त्रिकोणमिति और कैलकुलस की भारत से ही शुरू हुई थी और इसी के साथ शतरंज खेल की खोज भी भारत में हुई.

बनारस को भारत और विश्व दोनों का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जो गंगा किनारे बसा एक धारिक स्थल है.

सब ज्यादा डाकघर भारत में स्तिथ हैं और श्री नगर में डल झील में एक पोस्ट ऑफिस बना है जो पानी में तैरता है.

भारत एकलौता ऐसा देश है, जहाँ गायों को गोमाता कह कर पुकारा जाता है और किसी भगवान की तरह उनकी पूजा जाता है.

भारत के जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊँचा पुल स्थित है, जिसका नाम मेहराबदार चिनाब पुल है जो एफिल टॉवर से भी करीब 35 मीटर ऊंचा है.

भारत में सबसे ज्यादा सब्ज़ियां खाई जाती हैं और इसी वजह से इसे  शाकाहारी देश भी कहते हैं.

आपको जानकार बहुत हैरानी होगी कि सांप-सीढ़ी खेल का आविष्कार भारत में हुआ था, इसको मोक्ष पैट भी कहते हैं. इसकी खोज  संत ज्ञानेश्वर ने 13वीं शताब्दी में करी थी.