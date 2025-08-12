भारत की ये 10 बातें कर देंगी आपको हैरान

interesting facts about India- \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u0947 \u091c\u092e\u094d\u092e\u0942 \u0915\u0936\u094d\u092e\u0940\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u0915\u093e \u0938\u092c\u0938\u0947 \u090a\u0901\u091a\u093e \u092a\u0941\u0932 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924 \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0915\u093e \u0928\u093e\u092e \u092e\u0947\u0939\u0930\u093e\u092c\u0926\u093e\u0930 \u091a\u093f\u0928\u093e\u092c \u092a\u0941\u0932 \u0939\u0948 \u091c\u094b \u090f\u092b\u093f\u0932 \u091f\u0949\u0935\u0930 \u0938\u0947 \u092d\u0940 \u0915\u0930\u0940\u092c 35 \u092e\u0940\u091f\u0930 \u090a\u0902\u091a\u093e \u0939\u0948. \n\n