✕
Sep 27, 2025
Komal-singh
विंग्ड आईलाइनरआसान और असरदार ट्रिक्स
क्या आप भी विंग्ड आईलाइनर लगाते वक्त परेशान हो जाते हैं.
घबराने की जरूरत नहीं! हम आपके लिए लाए हैं आसान ट्रिक्स
एकदम परफेक्ट विंग के लिए लंबा लाइन एक साथ मत खींचें
पहले हल्का स्केच करें, फिर जेल या लिक्विड से फाइनल
टच दें,कॉर्नर पर टेप लगाकर स्ट्रेट विंग बनाना आसान हो जाता है.
आंखों के कोने पर प्राइमर लगाने से लाइन स्मूद और लास्टिंग होती है
विंग को थोड़ा ब्लेंड करें, ताकि क्रिस्प लेकिन नेचुरल दिखे
आंखों के शेप के हिसाब से छोटा या लंबा विंग बनाएं
लाइन हमेशा आंख के बाहरी कोने से शुरू करें, अंदर
की ओर बढ़ाएं,हाथ को टेबल या चेहरा सपोर्ट पर टिकाकर लगाएं, शेक कम होगा
गलती हुई तो कॉर्नर के आसपास कॉन्सीलर से आसानी से सही करें, रोज़ाना 5 मिनट प्रैक्टिस करने से विंग नेचुरल और परफेक्ट बन जाएगा
Read More
10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार और मुलायम त्वचा
6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया मंत्र
घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर सब तारीफ करेंगे
दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें देख कहने लगेंगे ‘OMG’