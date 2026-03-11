✕
गर्मियों में ऐसे रखें अपनी आंखों का ख्याल
Mar 11, 2026
गर्मी में बाहर निकलते समय अच्छी गुणवत्ता का सनग्लास पहनें. इससे तेज धूप और हानिकारक किरणों से आंखों की सुरक्षा होती है.
धूप में पहनें सनग्लास
धूल और पसीने के कारण आंखों में जलन हो सकती है. दिन में 2-3 बार साफ पानी से आंखों को धोना फायदेमंद होता है.
आंखों को रखें साफ
मोबाइल, लैपटॉप और टीवी ज्यादा देर देखने से आंखों पर दबाव पड़ता है. हर 20-30 मिनट में थोड़ी देर के लिए आंखों को आराम दें.
स्क्रीन टाइम कम करें
गर्मी में शरीर के साथ आंखों को भी हाइड्रेशन की जरूरत होती है. पर्याप्त पानी पीने से आंखों में सूखापन कम होता है.
पर्याप्त पानी पिएं
गाजर, हरी सब्जियां, बादाम और फल आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं. इनमें मौजूद पोषक तत्व आंखों की रोशनी बनाए रखने में मदद करते हैं.
हेल्दी डाइट लें
आंखों में खुजली या जलन होने पर उन्हें रगड़ने से बचें. जरूरत हो तो ठंडे पानी के छींटे मारें या डॉक्टर की सलाह लें.
आंखों को बार-बार न रगड़ें
