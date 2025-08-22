इंडिया गेट दिल्ली का सबसे बड़ा आकर्षण है जिसे देखने देश-विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं।
कुतुब मीनार भारत की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है जिसे 12वीं सदी में बनाया गया था। यह 73 मीटर ऊंचा टॉवर दुनिया का सबसे ऊंचा ईंटों से बना मीनार है
कमल के फूल की आकृति में बना लोटस टेंपल अपनी अद्भुत डिज़ाइन और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है।
अक्षरधाम मंदिर आधुनिक भारत की सबसे भव्य धार्मिक स्थलों में से एक है।मंदिर में भगवान स्वामीनारायण की भव्य प्रतिमा, सुंदर उद्यान और झील हैं।
अगर आप एंटरटेनमेंट, थिएटर और फूड का मज़ा लेना चाहते हैं तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स आपके लिए एकदम सही जगह है।
नोएडा फिल्म सिटी दिल्ली–NCR का वह स्थल है जहां टीवी शोज़, फिल्मों और न्यूज़ चैनल्स की शूटिंग होती है। यहां घूमकर आप देख सकते हैं
दमदमा लेक नेचर लवर्स और एडवेंचर चाहने वालों के लिए बेहतरीन जगह है।