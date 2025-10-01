✕
Oct 01, 2025
Anuradha-kashyap
श्रीलंका में रामायण की सच्ची कहानी के रहस्य जानिए
दिवुरुम्पोला मंदिर श्रीलंका के सबसे पवित्र रामायण स्थलों में से एक है, यहां माता सीता ने भगवान राम के सामने अपनी पवित्रता साबित की थी
सीता अम्मन कोविल वह जगह है जहां रावण ने माता सीता को रखा था
मटाले की दुनुविला झील वह जगह है जहां भगवान राम ने रावण का अंत किया, यह झील आज भी भक्तों और पर्यटकों के लिए आस्था का केंद्र है
केलानिया मंदिर में विभीषण को लंका का राजा बनाने के बाद श्रद्धांजलि दी गई, श्रद्धालु दूर-दूर से दर्शन के लिए आते हैं
रामेश्वरम से तलाईमन्नार तक रेत के टीलों का यह पुल वानर सेना ने बनाया था, यह रामायण के प्रमुख स्थलों में से एक है
हर साल हजारों श्रद्धालु इन मंदिरों और झीलों की यात्रा करते हैं, ये स्थल आध्यात्मिक अनुभव और शांति का केंद्र हैं.
Read More
जेनिफर विंगेट ने अपने ही पति को सबके सामने जड़ दिया था तमाचा, कानों में बज गई थी ‘सीटी’
कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़ को न करें मिस
सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका
इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से पहले बंद कर लें रूम