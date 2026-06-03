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सेहत के लिए नुकसानदायक है ज्यादा पानी
Deepika-pandey
Jun 03, 2026
Jun 03, 2026
Deepika-pandey
जरूरत से ज्यादा पानी पीने से शरीर को नुकसान हो सकता है.
इससे सोडियम का स्तर खतरनाक तरीके से गिर सकता है.
इससे हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है.
किडनी पर दबाव पड़ सकता है.
मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी हो सकती है.
बार-बार पेशाब की समस्या
थकान और सुस्ती
त्वचा और होठों में सूजन
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