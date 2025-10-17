✕
Oct 17, 2025
Preeti-rajput
हॉकी स्टार रानी रामपाल बनने जा रही है दुल्हनियां, जानें कौन है दूल्हा?
भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और पद्मश्री अवार्डी रानी रामपाल अब शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.
रानी कुरुक्षेत्र के पंकज के साथ शादी के सात फेरे लेने की तैयारी कर रही हैं.
दोनों अगले महीने 2 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.
पंकज बैंक में सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. उनके पिता का नाम रमेश चंद है.
रानी के परिवार के लिए खुशी के साथ-साथ थोड़ी चिंता वाली बात भी है. क्योंकि उनके पिता रामपाल गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं.
रानी रामपाल को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से नवाजा गया है.
साल 2010 वर्ल्ड कप में 15 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की खिलीड़ी बनकर उभरी थीं. अब वह अपनी जिंदगी का नया सफर शुरु करने जा रही है.
