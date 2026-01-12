✕
बॉलीवुड हसीनाओं के डेली मेकअप सीक्रेट्स: अब रोज़ाना घर पर पाएँ उनके जैसा ग्लो!
Shivani-singh
Jan 12, 2026
Jan 12, 2026
Shivani-singh
बॉलीवुड हसीनाओं से इंस्पायर्ड रोज़ाना का मेकअप
रोज़ाना के मेकअप में फ्रेश स्किन, हल्की आँखें और नेचुरल होंठों पर फोकस किया जाता है.
आसान बॉलीवुड ब्यूटी
ओस जैसी स्किन और हल्के गुलाबी होंठ उनके रोज़ाना के ब्यूटी स्टाइल को डिफाइन करते हैं.
आलिया भट्ट का नो-मेकअप लुक
बोल्ड आइब्रो के साथ हल्का बेस उनके रोज़ाना के मेकअप को बिना किसी झंझट के रखता है.
सोनाक्षी सिन्हा की डिफाइंड सादगी
न्यूट्रल आँखें और ग्लॉसी होंठ रोज़ाना के लुक में एलिगेंस जोड़ते हैं.
तारा सुतारिया का सॉफ्ट ग्लैम टच
साफ़ स्किन के साथ न्यूड होंठ उनके फैशन-फॉरवर्ड मेकअप को दिखाते हैं.
सोनम कपूर का चिक मिनिमलिज़्म
ब्लश-टोन्ड गाल और होंठ उन्हें रोज़ाना एक जवां चमक देते हैं.
जान्हवी कपूर की रोज़ी ग्लो
सॉफ्ट आईलाइनर और पीच होंठ उनका सिग्नेचर रोज़ाना का चार्म बनाते हैं.
कियारा आडवाणी का फ्रेश ग्लैम रूटीन
मिनिमल मेकअप रोज़ाना पहनने के लिए उनके नेचुरल फीचर्स को बढ़ाता है.
अनन्या पांडे की बेयर ब्यूटी
सॉफ्ट पलकें और टिंटेड होंठ उनके आसानी से नेचुरल रोज़ाना के लुक को बढ़ाते हैं.
श्रद्धा कपूर की नेचुरल
बॉलीवुड से इंस्पायर्ड रोज़ाना का मेकअप आराम को आसान स्टाइल के साथ मिलाता है.
सिंपल, डीवा-अप्रूव्ड
