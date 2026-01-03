✕
वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में, जो खड़े कर देंगी आपकी रौंगटे
Darshna-deep
Jan 03, 2026
Jan 03, 2026
Darshna-deep
वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में, जो खड़े कर देंगी आपकी रौंगटे
साल 2026 में बॉलीवुड वीरता और इतिहास की सच्ची कहानियों पर पूरी तरह से आधारित होने वाली है, जिसको लेकर दर्शकों में खास उत्साह.
श्रीराम राघवन की यह फिल्म साल 1971 के युद्ध के हीरो और सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक पर आधारित है.
सनी देओल अभिनीत यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध की वास्तविक सैन्य घटनाओं और रणकौशल को बड़े पर्दे पर दोबारा लोगों को जीवित करेगी.
बैटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan): सलमान खान अभिनीत यह फिल्म साल साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए वास्तविक संघर्ष पर आधारित की गई है.
राजा शिवाजी (Raja Shivaji): रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित और अभिनीत यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रारंभिक जीवन और उनके साम्राज्य स्थापना के वास्तविक ऐतिहासिक सफर के बारे में दिखाएगी.
ओ रोमियो (O Romeo): विशाल भारद्वाज की यह फिल्म कथित तौर पर मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े गैंगस्टर हुसैन उस्तरा के जीवन की वास्तविक घटनाओं से पूरी तरह से प्रेरित है.
धुरंधर 2 (Dhurandhar 2): यह फिल्म कुछ वास्तविक इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और हाई-प्रोफाइल जासूसी घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में नज़र आने वाले हैं.
Read More
स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और उनके रोचक तथ्य
वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में, जो खड़े कर देंगी आपकी रौंगटे
किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची का जादू
2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये फिल्मे लगाएंगी तड़का