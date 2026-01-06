✕
8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे आप
Darshna-deep
Jan 06, 2026
Jan 06, 2026
Darshna-deep
8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे आप
भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्रियां आज न सिर्फ पर्दे पर अपनी एक्टिंग को लेकर जानी जातीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है.
अक्षरा सिंह अपनी गायकी और ग्लैमरस अवतार के लिए जानी जाने वाली अक्षरा 'बॉस लेडी' के नाम से देशभर में बेहद ही मशहूर हैं.
आम्रपाली दुबे को भोजपुरी जगत की 'यूट्यूब क्वीन' भी कहा जाता है, जिनकी जोड़ी दिनेश लाल यादव के साथ सबसे ज्यादा हिट रही है.
मोनालिसा अपने बोल्ड लुक और डांस मूव्स से देशभर में जानी जाती हैं, अब नेशनल टीवी का बड़ा चेहरा भी बन चुकी हैं.
दो दशकों से राज कर रही रानी चटर्जी को इंडस्ट्री की 'फिटनेस फ्रीक' और लेडी सिंघम भी कहा जाता है.
अपनी मासूमियत और शानदार अभिनय से काजल राघवानी ने फैंस के दिलों में बेहद ही खास जगह बनाई है.
अपनी कातिलाना आंखों और एक्सप्रेशंस के लिए मशहूर नीलम गिरी सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी सेंसेशन बन चुकी हैं.
अपने जबरदस्त डांस वीडियो और बोल्ड फैशन सेंस के लिए श्वेता शर्मा ज्यादातर चर्चा में रहना पसंद करती हैं.
अपनी खूबसूरती और सादगी भरे अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली सहर अफशा भी काफी ज्यादा डिमांड है.
Read More
8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे आप
आइकन स्टार का स्वैग, 8 फिल्में जो अल्लू अर्जुन की सिग्नेचर स्टाइल को दर्शाती हैं
ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल! आज ही डाइट में शामिल करें ये 6 जादुई चीजें
ग्लोइंग स्किन के लिए ‘ऑयल’ मंत्र, डॉ. रश्मी शेट्टी की खास गाइड